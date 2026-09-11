Бал, открытие сезона филармонии и гастроли столичного театра

На предстоящей неделе Челябинск отметит свое 290-летие масштабной программой: от гастрономических марафонов и фестиваля транспорта до флайборд-шоу и праздничного фейерверка. Культурную повестку дополнят открытие юбилейного сезона филармонии с участием Николая Луганского, гастроли московского «Театра на Трубной» и театральные премьеры, исследующие темы инклюзии и человеческого достоинства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

События и досуг

Центральным событием празднования Дня города 12 сентября станет серия фестивалей на набережной реки Миасс и прилегающих улицах. С 12:00 здесь развернутся гастрономическая площадка «Блюда от верблюда» и фестиваль креативных индустрий «ШКИпер». В 13:00 на улице Карла Маркса стартует «ЧелТрансФест», где представят новинки и исторические образцы общественного транспорта. Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады начнется в 17:00 у «Торгового центра», а завершится день в 21:45 флайборд-шоу на воде и салютом в 22:00. 0+

В Гранд Отеле Видгоф 12 сентября в 19:00 состоится Большой Челябинский бал. В программе вечера — шоу-дискуссия «Культурный код Челябинска» с участием общественных деятелей и представителей бизнеса, танцевальный перформанс от Академии изящных искусств и маскарадное Afterparty. Организаторы подчеркивают строгое соблюдение дресс-кода: для мужчин обязательны костюмы, для женщин — вечерние платья. Билеты от 2500 руб. 18+

В скейт-парке «РМК Экстрим» 12 и 13 сентября пройдет двухдневный экстрим-фестиваль. В расписании — финалы соревнований по BMX, кубок по скейтборду и роликам, а также шоу-матч по уличному баскетболу и слэм-данк шоу от чемпиона мира Мирослава Елецкого. Гости смогут посетить бесплатные мастер-классы от профессиональных райдеров. Начало активностей в 10:30. 0+

В челябинском зоопарке 12 сентября в 13:00 проведут лекцию из цикла «ЗооКоллекция», посвященную альпака. Посетителям расскажут об особенностях разведения этих животных, ценности их шерсти и истории появления потомства в местной семье альпака. Участие в лекции бесплатное при наличии входного билета в зоопарк. 0+

Спектакли

На сцене Театра драмы 16 и 17 сентября пройдут гастроли московского «Театра на Трубной». Зрителям представят классическую костюмную комедию в викторианском стиле «Тетка Чарлея» (18+) и постановку о закулисных интригах «Чужой ребенок» (16+). Спектакли ориентированы на любителей традиционного театрального искусства и качественного юмора. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 800–5500 руб.

В Театре кукол имени Вольховского 17 сентября в 22:00 Пермский театр кукол представит постановку «Маленькие трагедии» (16+). Показ пройдет в рамках международного фестиваля «Соломенный жаворонок». Спектакль объединяет живой план и работу с планшетными куклами, переосмысляя пушкинский цикл через тему борьбы человека с теневыми сторонами своей личности. Стоимость билета — 300–2000 руб.

В Молодежном театре 18 сентября состоится премьера спектакля «Умник» по роману Мари-Од Мюрай. История о 17-летнем Клебере, который берет на себя заботу о старшем брате, разум которого остался на уровне трехлетнего ребенка. Постановка поднимает вопросы инклюзии, сострадания и ответственности. Постановка Алины Кушим рассказывает о поиске места в обществе для людей, которые «устроены иначе». Начало в 18:00. Стоимость — от 700 руб. 12+

Концерты и выставки

В концертном зале имени Прокофьева 16 сентября откроется 90-й сезон Челябинской филармонии. В торжественном вечере примут участие Государственный симфонический оркестр региона и народный артист России Николай Луганский. В программе — шедевры Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского. Начало в 19:00. Стоимость билетов — 2000–7000 руб. 6+

В мультимедийном парке «Россия — моя история» 12 сентября доступна выставка цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство на Урале». Экспозиция демонстрирует возможности современных технологий в художественной среде региона.

В галерее «Люба Петя» 12 сентября работает проект «Южный Урал в легендах и сказаниях», ориентированный на визуализацию локального фольклора. 6+

В конгресс-холле «Малахит» 13 сентября выступит рок-исполнитель Павел Пламенев. Музыкант, известный своими проектами на стыке рок-музыки и игровой тематики, представит сольную программу. Начало в 19:00. Стоимость билета — 2200–5000 руб. 12+

В кинотеатре «Киномакс-Урал» 16 сентября в рамках проекта «Глобус» покажут комедию Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Запись спектакля демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами, позволяя оценить оригинальную драматургию Джереми Херрина. Начало в 19:00. 16+

Евгений Рыженьков