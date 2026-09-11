Аэропорт Курумоч подвел итоги работы в летний сезон

Пассажиропоток аэропорта Курумоч за три летних месяца превысил 987 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Для сравнения, в июне-августе 2025 года Курумоч обслужил более 1 млн пассажиров.

Как отмечается, минувшим летом 10% пассажиров были младше 12 лет. Всего за летний сезон аэропорт перевез более 100 тыс. детей.

Самыми популярными направлениями для семейных поездок стали Анталья, Москва и Санкт-Петербург. Самым «детским» рейсом стал рейс авиакомпании Somon Air из Самары в Душанбе 10 июня — на борту находились 86 детей.

Сабрина Самедова