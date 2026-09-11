«ЦБ оставляет себе некое пространство для маневра»

Центробанк оставил ключевую ставку неизменной — 14% годовых. Как и предполагали экономисты, опрошенные “Ъ FM”, регулятор не стал корректировать показатель. Это произошло впервые за полтора года. Чем объясняется такое решение, прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

— Что отмечает регулятор в пресс-релизе? Прямо первый абзац читаю: «Экономика в целом в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось». Этот пассаж, пожалуй, новый, потому что в пресс-релизе от 24 июля тоже содержалась информация о росте умеренными темпами, но говорилось о том, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами.

Сейчас ЦБ нам говорит, что, по его оценке, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. Я думаю, это станет лейтмотивом всех ответов на вопросы, почему сейчас ставка оставлена без изменений — потому что устойчивый рост цен ускорился. Прежде всего это происходит из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Вот это тоже новый момент.

Центробанк отмечает, что по мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится, а регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Этот пассаж перенесен фактически слово в слово из того, что мы видели ранее.

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2026 году и вернется к 4% в 2027-м, будет находиться на цели в дальнейшем. Тут изменений практически нет. Есть оценка текущего роста цен. С поправкой на сезонность в июле он составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% во втором квартале 2026-го. Вот еще один ответ, почему ставка оставлена без изменений: потому что скачок, конечно, весьма существенный. Показатель базовой инфляции — еще один, третий пункт, который мы записываем. Он увеличился до 7% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале.

Так что цифры говорят сами за себя: ЦБ видит серьезный всплеск инфляции.

Поэтому, наверное, от себя можно добавить, что те самые разовые факторы — цены на бензин, внешние условия, о которых говорилось на июльском заседании, — привели к подобному развитию событий. Снимаем шляпу, как говорится, перед теми экспертами, которые как раз обращали внимание на то, что к сентябрю ЦБ подойдет с такими показателями и будет вынужден оставлять ставку без изменений.

Регулятор также заявляет, что на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди них — плодовоовощная продукция и моторное топливо. Рост цен на последнее проявился в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5-6% в пересчете на год, и годовая инфляция на 7 сентября — 6,3%. То есть пока вроде мы в этом диапазоне 6-7% находимся.

Интересно еще, что ЦБ отмечает следующее: «Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции». Я бы сказал, это частично новый пассаж. Дальше там про умеренный темп роста экономики, здесь, в общем, все понятно.

Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие.

Кредитная активность была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Что касается инфляционных рисков, то они выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены.

Стоит отметить, что июльский базовый сценарий Банка России предполагал постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня к 2029 году. Но это важно, потому что ЦБ давно обращает на это внимание: «Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством новых бюджетных проектировок. И если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может понадобиться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии».

Так что аккуратно можно сказать следующее: ну пауза — и пауза, и вроде как понятно, почему. Вместе с тем ЦБ оставляет себе еще и некое пространство для маневра и потенциально, может быть, даже и для увеличения процентной ставки. В конце скажу про реакцию. Рубль практически без изменений, а вот на фондовом рынке интересно: вынос вверх на решении, буквально до отметки 2320, и поход вниз на отметки аж 2278.