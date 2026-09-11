Главе СКР доложат о расследовании падения ребенка с качелей в Нефтекамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булата Азизова доклад о расследовании уголовного дела по факту травмы школьницы в Нефтекамске.

По данным ведомства, в июле этого года школьница упала с качелей на детской площадке во дворе многоквартирного дома: оборвалось крепление. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Мать школьницы обратилась к руководителю СКР.

Майя Иванова