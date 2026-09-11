В Кировской области намолотили 470 тысяч тонн зерна

В Кировской области обмолочено 177 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — 69% площади уборки. Намолочено 470 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27 ц/га, сообщил пресс-центр правительства региона.

Наибольшая урожайность зафиксирована у озимой пшеницы — 31 ц/га, яровой пшеницы — 29 ц/га и ячменя — 27 ц/га.

В регионе заготовлено 110,8 тыс. тонн сена, 345,1 тыс. тонн сенажа и 1,4 млн тонн силоса.

Сев озимых культур провели на 45,2 тыс. га, или 80% прогнозной площади.

Анна Кайдалова