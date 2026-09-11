С московской компании требуют высадить вырубленные в Челябинской области леса

Главное управление лесами Челябинской области подало иск к АО «Донаэродорстрой» (Москва). Ведомство требует восстановить леса региона, которые необходимо было вырубить, сообщает пресс-служба арбитражного суда области.

ГУ просит обязать компанию выполнить работы по компенсационному восстановлению на участке площадью 3,6 га. Где расположена эта земля, на данный момент неизвестно. Высадить новые растения необходимо до 1 июля 2027 года. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 12 ноября 2026-го.

Виталина Ярховска