Коммерсанта из Тольятти осудили за продажу контрафактного табака на 1,4 млн рублей

В Тольятти 39-летний руководитель коммерческой фирмы получил штраф за незаконный оборот немаркированной табачной продукции. Суд Автозаводского района признал его виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, обвинение поддержала районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в период с конца 2022 по декабрь 2024 года осужденный через сеть заказывал у неизвестных поставщиков сигареты отечественного и зарубежного производства без акцизной маркировки. Общий объем закупленной партии превысил 11 тысяч пачек.

Товар доставлялся из логистических компаний на собственном транспорте фигуранта и размещался в торговых точках, а также в гараже. При этом каких-либо документов, подтверждающих легальность происхождения продукции, у предпринимателя не было.

Силовики изъяли табачные изделия на сумму свыше 1,4 млн рублей. Суд назначил виновному штраф в размере 400 тыс. рублей и постановил обратить в доход государства автомобиль и мобильный телефон, задействованные в противоправной схеме. Совокупная стоимость конфискованного имущества составила более 1,9 млн рублей.

Георгий Портнов