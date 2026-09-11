Суд Пензы взыскал с «Азимута» 18 тысяч рублей за отмену рейса в Сочи

Железнодорожный районный суд Пензы частично удовлетворил иск местного жителя к авиакомпании «АЗИМУТ» о взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Мужчина приобрел билет на рейс Пенза — Сочи, однако за день до вылета перевозчик в одностороннем порядке отменил его, сообщили в пресс-службе суда.

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Согласно судебному акту, билет стоил 6,6 тыс. руб., которые истцу вернули после отмены рейса. Однако запланированный отпуск оказался сорван, что, по словам истца, причинило глубокие нравственные страдания. Претензия с требованием компенсации 30 тыс. руб. осталась без удовлетворения.

В суде авиакомпания ссылалась на необходимость обеспечения безопасности полетов, изменение операционной обстановки и ограничения на использование воздушного пространства, однако суд не принял эти доводы. Суд пришел к выводу, что отмена рейса не была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и не носила чрезвычайный характер, а значит, не освобождает перевозчика от ответственности.

С «Азимута» взыскали 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 5 тыс. руб. штрафа и 3 тыс. руб. на юридические услуги — всего 18 тыс. Решение еще в силу не вступило.

Нина Шевченко