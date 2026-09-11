Жители Ижевска назвали желаемым МРОТ в 50,9 тысячи рублей

Жители Ижевска хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 50,9 тыс. руб. Это один из самых низких показателей среди 37 городов, участвовавших в опросе SuperJob. Ниже ожидания только в Волгограде (50,6 тыс. руб.) и Кирове (50,4 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ижевске желаемый уровень МРОТ за последние семь месяцев вырос на 1,4%. В Москве жители назвали минимальным приемлемым уровнем 64 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб. Самые высокие ожидания также зафиксированы в Хабаровске (58 тыс. руб.), Красноярске (57,6 тыс. руб.) и Краснодаре (57,3 тыс. руб.).

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составляет почти 27,1 тыс. руб. В Удмуртии с учетом районного коэффициента он равен 31,1 тыс. руб. По данным Удмуртстата, средняя зарплата в республике в январе—июне 2026 года составила 87,2 тыс. руб.