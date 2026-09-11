В Самарской области для выпускников организуют бесплатные интенсивы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
В новом учебном году для выпускников Самарской области будут проходить бесплатные подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию на базе Исторического парка «Россия — моя история». Об этом сообщает региональное министерство образования.
Фото: Ирина Майорова / Коммерсантъ
На протяжении всего учебного года каждую среду занятия будут проходить в 16:00 (MSK+1). Вести курсы будут председатели и эксперты региональных предметных комиссий.
В министерстве отмечают, что для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Занятия будут проходить в ТЦ «Гудок» на третьем этаже. Расписание и темы публикуются в сообществе исторического парка во «ВКонтакте». Видеозаписи и материалы встреч также будут доступны в сообществе.