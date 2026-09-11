Медиа всего мира пишут о 25-й годовщине со дня произошедших в Нью-Йорке терактов. Эксперты называют событие поворотным и видят в нем причины нынешних войн и многих неурядиц в мире, роста популярности правых партий в Европе, и объяснение тому, что Китай стал второй экономикой мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petra Beter / Reuters Фото: Petra Beter / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) 11 сентября изменило мировой порядок. Но не по тем причинам, по которым мы думаем Когда 25 лет назад рухнули башни Всемирного торгового центра, это вызвало буквально сейсмическую волну, которая, казалось, должна была разрушить мировой порядок… Он действительно изменился. Но главную роль в этом сыграла реакция США на события 11 сентября, а не сам теракт… Поглощенным «войной с терроризмом» США не хватало возможностей для решения других глобальных проблем первостатейного значения, таких как исторический подъем Китая и усиление враждебности со стороны России. Это невнимание к сдвигам в расстановке сил в мире и стало тем, что изменило его… Пережившие теракты 11 сентября чувствуют, что тот день потряс мир. И он действительно потряс его — глубже всего через решения, которые Америка приняла после 11 сентября, и через те меры, которые она не приняла.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Черта, подведенная под XX веком 11 сентября знаменует начало того многополярного мирового беспорядка, в котором мы живем сегодня. Его послание очевидно: главный противник Запада больше не марксизм, а идеология уничтожения. Кадры горящих башен стали знаком начала новой эпохи. Реакция США на теракты запустила цепочку войн, которая не прерывается до сих пор. Так что террористы 11 сентября достигли одной из важнейших своих целей: дестабилизации мирового порядка, который возник после окончания Второй мировой войны и в центре которого находились США как ведущая держава Запада. 11 конспирологических теорий о терактах 11 сентября Читать далее Правопопулистские партии в странах Запада лишь кажутся антагонистами (исламизма.— “Ъ”). На самом деле они способствуют его продвижению, усугубляя хаос нового многополярного мира. Война, которая сейчас идет в Газе, в Донбассе и в Ормузском проливе, может перекинуться на улицы мегаполисов. После окончания холодной войны некоторое время казалось, что путь в будущее для демократии и глобализации открыт, но после 11 сентября для них загорелся красный свет.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Америка вспоминает: 25 лет после 11 сентября Любой достаточно взрослый человек точно помнит, где он находился 11 сентября 2001 года. Видеоряд того, как два авиалайнера врезаются в нью-йоркский Всемирный торговый центр, навсегда запечатлелся в памяти миллионов человек по всему миру. Теракты того дня объединили нацию в скорби, патриотизме и духе сопротивления. Они вызвали волну мировой солидарности. Но прошло четверть века, и сохранить это чувство единства становится все сложнее. По мере того, как противоречия в Америке углубляются, это чувство единства становится все труднее сохранить, поскольку противоречия среди американцев становятся все глубже, а их политика — все более взвинченной.

Al Jazeera (Доха, Катар) Как теории заговора об 11 сентября стали мейнстримом американской политики Введите слова «теории заговора об 11 сентября» в поисковую строку YouTube и увидите, что нет недостатка в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы рассказать вам, что же произошло «на самом деле»… Спустя двадцать пять лет после того, как два самолета врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, убив почти 3 тыс. человек, теории заговора все еще процветают. Более того, они продолжают набирать обороты и мутировать. Притом что некогда такие теории ассоциировались со странноватыми людьми в шапочках из фольги, обменивавшимися странными версиями событий, не выходя из подвалов домов своих мамаш, то с 2016 года, когда термин «постправда» был назван словом года по версии Оксфордского словаря, они стали неудобной частью нашей политической культуры.

Global Times (Пекин, Китай) Теракты 11 сентября помогли подъему Китая? Серьезное заблуждение Теракты 11 сентября действительно стали масштабным событием. Оно на некоторое время оказало глубокое влияние на внешнюю политику США. Но рассматривать его как некий поворотный момент в мировом масштабе означало бы преувеличить его значимость. Точно так же притянуто за уши и то, что с ним связан подъем Китая. Глубокая интеграция Китая в глобальную экономику не была подачкой со стороны США и Запада. Она стала результатом взаимовыгодного сотрудничества Китая и членов ВТО и колоссальных жертв прилежного и мудрого китайского народа, который получил то, что заслужил по праву. Развитие и благополучная жизнь — священные права китайского народа… Сдерживание развития Китая — злостное заблуждение. Представлять это как нечто, что должно было произойти, но было упущено из-за 11 сентября,— значит совершенно не понимать дух времени и законы, по которым развивается мир.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов