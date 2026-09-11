Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicola Marfisi / AP Фото: Nicola Marfisi / AP

Впервые приехав в Милан, 18-летний сицилиец Доменико Дольче пришел в знаменитый Миланский собор и молил Деву Марию, чтобы та помогла ему стать известным дизайнером. Не иначе, Мария снизошла, направив его в ателье молодого миланского модельера Стефано Габбаны. Оба обожали послевоенное итальянское кино и стиль барокко, так что общий язык нашелся в считанные недели.

В 1985-м на последние деньги они запустили свою первую коллекцию. Она, увы, прошла незамеченной, зато следующая заставила модный мир заговорить о новом бренде. В 1993-м Дольче и Габбана сшили 1,5 тыс. костюмов для гастрольного шоу Мадонны. Это была слава.

Стиль барокко оставался их фетишем: шелк и бархат, золото по пурпуру, перья и стразы — только они умели сделать из этого не китч, но шик. Они создали леопардовый принт и сшили костюмы для «Травиаты» в La Scala. Вместе они могли все, потому что идеально дополняли друг друга. Дева Мария все решила правильно.

Павел Шинский