Уфимку приговорили к пяти годам колонии за легализацию преступных доходов

Кировский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она признана виновной в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК РФ), легализации средств, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Ксения Золотарева.

Установлено, что в 2019 году фигурантка дела создала финансовую структуру, аналогичную банковской, для нелегального обналичивания средств. Для получения незаконной прибыли она привлекла еще троих знакомых. Соучастники создали около 25 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. С помощью расчетных счетов подконтрольных организаций они с 2019 по 2024 год совершали незаконные банковские операции.

За свои услуги подсудимые получали 10-15% от суммы операции. Всего за это время оборот от противоправной деятельности составил около 23 млн руб.

Также в течение двух лет через аффилированные фирмы были легализованы преступные доходы в сумме более 8 млн руб.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн руб. с лишением права заниматься руководящей деятельностью на три года.

По данным "Ъ-Уфа", госпожа Золотарева заключила досудебное соглашение со следствием. Как рассказал ее адвокат Ильмир Шамматов, в рамках соглашения она раскрыла схемы легализации доходов, указала на их участников. Кроме того, адвокат сослался на заболевания и признание вины, что в совокупности, по его мнению, позволяло ей рассчитывать на освобождение от реального срока.

Майя Иванова