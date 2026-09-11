В Оренбуржье трое напавших на граждан возле ночного клуба не смогли обжаловать приговор

Суд оставил приговор в отношении осужденных по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия к гражданам), а также по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что в феврале 2025 года фигуранты дела из-за малозначительного повода разожгли конфликт с мужчиной и женщиной возле развлекательного заведения в Оренбурге. Они нанесли потерпевшему удары по голове. Один из нападавших причинил легкий вред здоровью знакомой пострадавшего.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде принудительных работ на срок от 1 года до 3 лет с удержанием 10% заработка в доход государства.

Руфия Кутляева