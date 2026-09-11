Оренбуржцу назначили штраф за пост об оправдании терроризма в Telegram

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Оренбурга, признанному виновным в публичном оправдании терроризма. Как установили сотрудники УФСБ, мужчина разместил в одном из каналов Telegram текстовый материал, содержащий публичное оправдание террористической деятельности.

Накануне суд признал фигуранта виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. Кроме того, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на два года.

Яна Вежлева