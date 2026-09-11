Организаторы фестиваля в Грузии удалили сообщение о запрете на вход для россиян

Сервис по продаже билетов TKT.ge удалил сообщение о том, что россиян не будут пускать на фестиваль электронной музыки Zion Festival в Тбилиси. До этого, как писали СМИ и агентства, при покупке билетов на сайте TKT.ge такое предупреждение было.

Фестиваль проходит в столице Грузии с 25 по 26 сентября. Продажа билетов открыта с 2 сентября. Как сообщал ТАСС, в правилах посещения, помимо возрастных ограничений, было указано: «Граждане России на фестиваль не будут допущены». К 13:04 мск, как убедился «Ъ», этого пункта уже не было.

В аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ) самого фестиваля никаких предупреждений об ограничения для россиян нет. В шапке профиля ссылка для покупки билетов ведет на сайт TKT.ge.