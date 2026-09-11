Росприроднадзор взыскивает с банкрота 1 млн рублей за ущерб почвам в Новинках

С находящегося в стадии банкротства ООО «Экоград» пытаются взыскать 1 млн руб. за ущерб почвам в поселке Новинки Нижнего Новгорода. С иском к компании обратилось территориальное управление Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной стал разлив сточных вод в районе СНТ «Колос» на площади 2,4 тыс. кв. м в 2025 году. Надзорное ведомство установило, что он произошел из-за прорыва на канализационно-насосной станции, которой владеет «Экоград».

Как писал «Ъ-Приволжье», эта компания была застройщиком жилого комплекса «Окский берег». Несколько лет она находится в процедуре банкротства.

Один из объектов «Экограда», канализационный коллектор, за свой счет намерен модернизировать Wildberries (WB, ООО «РВБ»), который строит в Новинках логистический комплекс.

Галина Шамберина