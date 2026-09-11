Дело о мошенничестве при строительстве домов под Курганом передали в суд

СУ СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ин-строй» и фактического руководителя группы челябинских компаний. Их обвиняют в мошенничестве при строительстве домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023–2025 годах 59-летний предприниматель и его родственник похитили 85 млн руб. под предлогом строительства индивидуальных жилых домов в селах Колесниково и Большое Чаусово. Потерпевшим демонстрировали дома, построенные ранее в качестве «образцов» на арендованных компанией земельных участках. От действий подельников пострадали 19 семей.

Аналогичное дело возбуждено в Челябинской области, так как компания занималась строительством частных домов в микрорайоне «Яркое небо» в Сосновском округе, но дома не сдали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем «Ин-строя» является Егор Чеузов.

В марте этого года Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о банкротстве ООО «Ин-строй». Заявление направила Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан из-за долга 4,3 млн руб.

Виталина Ярховска