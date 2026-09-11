Высокое напряжение

Самарская сетевая компания публично обвинила АО «Россети Волга» «в создании рисков для системы энергоснабжения Самары накануне зимы». Как заявили в ССК, филиал «Россетей», имеющий статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), задолжал им 550 млн руб., что провоцирует экономические сложности у крупнейшей региональной электросетевой компании. ССК является арендатором электросетевого имущества города, однако в арбитражном суде рассматривается иск прокуратуры региона об изъятии у ССК активов, на которые претендуют «Россети Волга». В филиале компании на вопросы «Ъ-Волга» ответили, что «взаимоотношения между сетевыми организациями регулируются действующим законодательством».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сообщение с претензиями в адрес ПАО «Россети Волга» и генерального директора Александра Гаврилова опубликовано 9 сентября на сайте АО «Самарская сетевая компания». По данным ССК, филиал «Россетей», имеющий статус системообразующей территориальной сетевой организации в Самарской области (СТСО), не заплатил компании 550 млн руб. за передачу энергии и мощности в Самаре.

«Эти средства сейчас крайне необходимы АО "ССК" для оплаты проведенного ремонта и модернизации собственных и обслуживаемых энергообъектов в Самаре, оплаты труда аварийных бригад и эксплуатационного персонала. Таким образом, речь идет о важнейших факторах обеспечения энергетической безопасности Самары. Отсутствие перечисления более чем 550 млн руб. со стороны ПАО "Россети Волга" неизбежно создает для АО "ССК" существенные трудности в финансировании подготовки энергосистемы Самары к зиме», — говорится в сообщении компании.

АО «Самарская сетевая компания», аффилированное Владимиру Аветисяну, является крупнейшей региональной электросетевой организацией. Компания обслуживает около 17 тыс. км воздушных и кабельных линий и 7 тыс. подстанций различных классов напряжения в 34 муниципалитетах региона. Должность генерального директора занимает Виль Мухаметшин. В прошлом году выручка общества превысила 14 млрд руб., прибыль составила 866 млн руб.

Владимир Аветисян в 2013-2021 годах был заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, курировал работу проектного центра, создание новых инвестиционных фондов и управление ими. В 2022 году господин Чубайс покинул Россию. В июле этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей корпорации, включая Владимира Аветисяна и Анатолия Чубайса.

В Самаре электросетевое имущество принадлежит ССК на правах аренды до 2046 года. Стоимость аренды с учетом индексации составляет 12 млн руб. в год. Компания получила имущество в 2015 году, после того как приобрела ООО «СГЭС», получившее активы в аренду в 1997 году. Эту сделку прокуратура требует признать недействительной. По данным надзорного ведомства, комитет по управлению имуществом Самары (сейчас — департамент управления имуществом Самары) передал СГЭС имущественный комплекс «в нарушение требований законодательства по заниженной стоимости и на срок, превышающий установленный муниципальным нормативным актом».

В суде представители ССК заявили, что требования законодательства при передаче имущества были соблюдены, кроме того, компания потратила более 2 млрд руб. на модернизацию имущества и может потребовать с городской администрации возврата этой суммы. Первые две инстанции арбитражного суда поддержали иск прокуратуры и обязали «Самарскую сетевую компанию» вернуть имущество городу. Как сказано в решении Арбитражного суда Самарской области от 8 мая 2026 года, передача государственного или муниципального имущества в пользу конкретного хозяйствующего субъекта без проведения торгов создает для данного субъекта преимущественные условия.

«В частности, ПАО "Россети Волга" как лицо, оказывающее услуги по передаче электрической энергии, было заинтересовано в приобретении объектов электросетевого хозяйства на территории г. о. Самара, однако подобного рода адресная передача муниципального имущества препятствовала доступу к ограниченному муниципальному ресурсу иных лиц, кроме участвовавшей в оспариваемой сделке»,— отмечается в документе. 9 сентября Арбитражный суд Поволжского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу АО «ССК» на решение Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Корреспондент «Ъ-Волга» обратился в ПАО «Россети Волга» с просьбой прокомментировать претензии ССК, однако в компании лишь ответили, что «взаимоотношения между сетевыми организациями регулируются действующим законодательством».

Сабрина Самедова