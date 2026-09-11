В аэропорту Пулково произошел сбой в работе электронных сервисов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге утром 11 сентября была нарушена работа электронных сервисов, из-за чего пассажиров регистрировали на рейсы в ручном режиме. По состоянию на 13:06 мск неполадки устранили, а работу других сервисов Пулково продолжают восстанавливать, сообщила пресс-служба авиагавани.

При этом обслуживание рейсов все это время не прерывалось, заявили в аэропорту. Кроме того, Пулково увеличил число «агентов по гостеприимству» в терминале. Сотрудники авиагавани в бордовых и салатовых жилетах консультировали пассажиров по их рейсу.

«Фонтанка» писала, что в аэропорту перестало работать информационное табло, из-за чего узнать статус рейса можно было только возле гейта, слушая оповещение. Один из очевидцев рассказал изданию о задержке вылетов. Причины сбоя пока неизвестны.