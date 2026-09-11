В аэропорту Пулково произошел сбой в работе электронных сервисов
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге утром 11 сентября была нарушена работа электронных сервисов, из-за чего пассажиров регистрировали на рейсы в ручном режиме. По состоянию на 13:06 мск неполадки устранили, а работу других сервисов Пулково продолжают восстанавливать, сообщила пресс-служба авиагавани.
При этом обслуживание рейсов все это время не прерывалось, заявили в аэропорту. Кроме того, Пулково увеличил число «агентов по гостеприимству» в терминале. Сотрудники авиагавани в бордовых и салатовых жилетах консультировали пассажиров по их рейсу.
«Фонтанка» писала, что в аэропорту перестало работать информационное табло, из-за чего узнать статус рейса можно было только возле гейта, слушая оповещение. Один из очевидцев рассказал изданию о задержке вылетов. Причины сбоя пока неизвестны.
Ручная регистрация — это резервный режим, который позволяет аэропорту продолжать оформление пассажиров и багажа при отказе системы, но замедляет обслуживание. Во время сбоя системы «Леонардо» 26 января 2026 года именно ручное оформление стало причиной задержек, а аэропорт Пулково предупреждал об увеличении времени обслуживания пассажиров.
Снизить последствия такого сбоя можно за счет дополнительных стоек регистрации и сотрудников, которые информируют пассажиров и помогают им ориентироваться в терминале. После восстановления систем регистрации 26 января 2026 года Пулково сообщало, что нормализация обслуживания потребует времени, поэтому аэропорт расширил число стоек и привлек агентов по гостеприимству.