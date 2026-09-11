«Для воров остаются слишком широко открытые двери»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audemars Piguet Фото: Audemars Piguet

Сегодня об истории, начавшейся больше 10 лет назад, но сейчас снова активно обсуждаемой. Причем начал дискуссию сам пострадавший, приурочивший публикацию к 150-летию Audemars Piguet. Он задался вопросом, понравилось бы основателям марки такое отношение к клиенту. В марте 2015 года в поезде Париж-Базель у него, если верить его рассказу, украли портфель с несколькими часами. Среди похищенного оказался исключительно редкий платиновый скелетонированный турбийон Audemars Piguet Louis Audemars. Причем часы находились у пострадавшего для организации ремонта, поэтому их стоимость ему пришлось компенсировать непосредственному владельцу модели.

Мужчина утверждает, что сразу обратился в полицию и сообщил Audemars Piguet о краже, предоставив серийный номер и необходимые документы. Как написано на официальных ресурсах AP: сведения о заявленных украденными часах сохраняются в их базе именно для того, чтобы распознать конкретный экземпляр, если он когда-нибудь вновь попадет в Audemars Piguet.

Однако в 2025 году пострадавший, по его словам, выяснил, что те самые часы оказались в официальном сервисе. Их отремонтировали, снабдили новыми документами (какими именно, из доступной информации непонятно) и вернули человеку, который принес их в сервис. После этого они были проданы коллекционеру в Азии.

Сейчас, после новой публикации, история стала вирусной в часовом сообществе. Особенно подробно ее разбирает Франц Ривуара — профессиональный журналист и автор книг, посвященных часам. По его данным, после того как история получила широкую огласку, Audemars Piguet все-таки связался с пострадавшим. Но Ривуара обращает внимание и на другой похожий случай: дилер продал клиенту часы, ранее прошедшие официальный сервис и сертификацию Audemars Piguet, после чего выяснилось, что они краденые. Модель конфисковали, а дилеру пришлось вернуть покупателю деньги. На его претензии юридическая служба AP, согласно опубликованному Ривуара ответу, заявила, что компания не может отвечать за риски, связанные с деятельностью продавцов подержанных часов.

Часовое сообщество задается вопросом: если даже попадание таких часов непосредственно к производителю ничего не гарантирует, хотелось бы понять, где именно должна сработать защита владельца? Иначе для воров и последующей легализации украденных часов остаются слишком широко открытые двери.

Анна Минакова