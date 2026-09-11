«Пользователи чат-ботов тратят на проживание вдвое большую долю бюджета»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Главный тренд всего мирового туризма (и Россия здесь не исключение) — это адаптивность. Люди не отказываются от путешествий даже на фоне геополитической напряженности и роста цен на топливо, но заметно пересматривают маршруты, сроки и приоритеты. В частности, это заметили исследователи Mastercard Economics Institute.

При этом значительная часть ежегодного отчета касается искусственного интеллекта. Аналитики посмотрели на поведение держателей карт в США в зависимости от того, пользуются ли они ИИ-сервисами или нет. Выбирали категории, равноценные по регулярным тратам. В итоге оказалось, что пользователи чат-ботов тратят на проживание почти вдвое большую долю своего бюджета, чем те, кто ИИ не пользуется.

Это влияет и на выбор направления. В пример приводят немецкий Лейпциг, который позиционируют как более доступную и менее людную альтернативу Берлину: треть всех трат американских туристов там пришлась именно на путешественников, подписанных на ИИ-сервисы. Конечно, пользователи нейросетей моложе и наверняка обеспеченнее. Но алгоритмы все равно берут на себя все больше в части выбора направлений и планирования маршрутов.

Это, кстати, не всегда безопасно. Недавно три туриста-новичка отправились покорять гору в Калифорнии и застряли там. Ключевую логистику похода — маршрут подъема, сколько брать еды и воды — они доверили Google Gemini. Местный офис шерифа позднее признал, что запасов было категорически недостаточно. Благо, всех туристов спасли. Но заодно выяснилось, что восхождение на гору Шаста по сомнительным маршрутам от ИИ стало своеобразным трендом сезона.

Яна Лубнина