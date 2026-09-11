Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Доренский / РИА Новости Фото: Леонид Доренский / РИА Новости

Победу футбольной сборной СССР на первом в истории Кубке Европы, с которого начинался нынешний европейский чемпионат, почему-то многие не считают сверхзначимым событием. Мол, столько сборных в том турнире не участвовало: ни Англии не было, ни ФРГ, ни Италии, а испанцы вообще отказались играть с нашей командой по политическим причинам и были дисквалифицированы.

Да, в 1960-м в финальной части турнира принимали участие всего четыре сборные, и масштаб был, конечно, не чета нынешнему. Но тот успех на будущем Евро так и останется единственным для российской команды. В полуфинале советские футболисты без труда обыграли Чехословакию (3:0). А в финале, который состоялся в Париже на «Парк де Пренс», команда СССР сошлась с югославами.

Кстати, болельщики на стадионе не могли разобраться, за кого болеть, ведь югославы выбили из турнира Францию. А к нашей стране и в те времена относились, мягко говоря, без большой любви. К перерыву югославы вели 1:0, и, как рассказывали очевидцы, главный тренер сборной СССР Андрей Петрович Старостин выдал невероятную мотивационную речь о том, что игроки могут вписать свое имя в историю золотыми буквами.

Также наставник говорил, что югославцы подсели физически — и их нужно дожимать. Во втором тайме счет сравнял Слава Метревели, а в дополнительное время победный гол на 113-й минуте забил Виктор Понедельник. Страны, которые отказались играть тогда на Кубке Европы, быстро пересмотрели свой взгляд на турнир, и уже через четыре года команда СССР уступила в финале испанцам.

Но тот факт, что первый в истории европейский турнир сборных под эгидой УЕФА выиграла команда из России, уже не изменить. Это давно написанный яркий сценарий для художественного фильма, который почему-то не спешат воплощать в жизнь современные кинематографисты.

Владимир Осипов