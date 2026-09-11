Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Если вы тоже обожаете научную фантастику, боитесь механического пса и готовы отправиться на поиски артефактов в загадочную зону, то вам понравится эта история. Современные родители загружены — это факт. А еще достоверно известно то, что они разбираются в технологиях.

В статье Business Insider нейробиолог Сара Балдео рассказала, как провела последний год в командировках. Переживая за своего 15-летнего отпрыска, она создала свою нейросетевую копию: загрузила туда сообщения, семейные правила и ценности. Однажды сын спросил у «мамы-бота», как убедить настоящую родительницу разрешить ему пойти вечером в кофейню.

Как вы догадываетесь, бот подсказал аргументы, которые выстрелили. Мама согласилась, а позже обнаружила переписку и поняла, что сын научился манипулировать матерью через ее собственный ИИ-клон.

Технологические компании все активнее предлагают искусственный интеллект как помощника для родителей. Сэм Альтман советует подключать семейный календарь к ChatGPT и даже создавать подкасты для детей о предстоящих событиях. Ранее он говорил, что не может представить, как воспитывать новорожденного без чат-бота.

Другие техногиганты предлагали использовать носимые устройства, чтобы следить за настроением детей и, исходя из этого, строить свою тактику. Конечно, все это удобно, но вряд ли мамы и папы хотят полностью переложить воспитание на чат-ботов. Все же нельзя сравнивать ИИ с запиской, оставленной впопыхах на столе: «Буду поздно. Не забудь поесть суп». От нее становится как-то особенно тепло.

Анна Кулецкая