В Самарской области расширили меры поддержки для пострадавших в результате атак на логистические центры

Государственный фонд развития промышленности Самарской области расширил меры поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, пострадавшим в результате атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру операторов: Wildberries, OZON, Яндекс Маркет. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что для пострадавших разработана льготная программа финансирования «Региональная поддержка». Она предусматривает предоставление займов до двух лет на сумму от 1 до 6 млн руб. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 3% годовых. Отсрочка погашения основного долга по займу предоставляется на срок не более 6 месяцев. Деньги могут быть израсходованы на приобретение сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства продукции.

Вторая мера поддержки — «Льготный период с отсрочкой по оплате основного долга по действующим займам для пострадавших». Рассмотрены возможность пролонгации срока действия договора займа и предоставление льготного периода с освобождением от обязательств по возврату основного долга для действующих заемщиков государственного фонда развития промышленности Самарской области. Положение регулирует отношения, возникающие в связи с обращением заемщика, и предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа на определенный срок.

Руфия Кутляева