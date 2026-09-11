Предпринимателя из Краснокамска обвинили в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняющегося в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, работники обвиняемого выполняли работы по установке окон в строящемся доме в Краснокамске. 24 ноября 2025 года предприниматель не обеспечил соблюдение мер безопасности при разгрузке стеклопакетов на объекте, в результате чего оконные конструкции упали с пятого этажа на мужчину, проходившего в этот момент по тротуару. Потерпевший 1951 года рождения скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.