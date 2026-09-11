Силы ПВО за неделю сбили 5,6 тысячи БПЛА и четыре ракеты «Фламинго»

Российские средства ПВО за неделю сбили 5,67 тыс. беспилотников, четыре ракеты «Фламинго», две ракеты «Нептун», 14 снарядов HIMARS и 48 авиабомб в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие РФ за неделю поразили 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, которые использовались в интересах ВСУ в украинских портах. Российская армия нанесла по Украине один массированный и шесть групповых ударов. Атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса.