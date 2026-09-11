Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях внедорожника и их особенностях.

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Я думаю, вы со мной согласитесь, что слово «внедорожник» давно уже не отражает сути автомобилей, к которым его применяют, потому что мало кто из владельцев отправляется на таких автомобилях только штурмовать пустыни или болота. В свое время придумали аббревиатуру SUV, «спортивный утилитарный автомобиль» (Sport Utility Vehicle). Но она тоже не совсем верна, потому что «спорт» — это всего лишь часть нашей жизни, и далеко не каждый из нас перевозит на своем автомобиле мебель. А поездки с комфортом для большинства из нас значительно важнее, чем возможность перевезти мебель. Ну и еще есть автомобили, которые задают стандарты целого класса и становятся его яркими представителями. Например, Tank 500.

Большой, с рамной конструкцией, высоким клиренсом, мощным мотором и интеллектуальным полным приводом, классической, вызывающей уважение, внешностью и премиальным салоном, актуальными системами безопасности и цифровыми сервисами, делающими эксплуатацию автомобиля максимально удобной в условиях современного мегаполиса.

Tank 500 появился у нас в апреле 2023 года и сразу стал заметен на улицах. Автомобиль быстро завоевал рынок, причем покупают этот внедорожник не только частные лица, но и корпоративные парки. Бренд Tank внимательно прислушивается к пожеланиям российских клиентов, и сегодня у модели есть несколько комплектаций и силовых установок под разные сценарии использования. Это и «Премиум», оснащенный бензиновым V6 и классическим 9-ступенчатым автоматом. И технологичные гибридные «Сити Премиум» и «Техно Премиум». И, конечно же, специальная версия «Оникс», которая выделяется стильным дизайном экстерьера, в основу которого легли черные детали, заменившие привычные хромированные, и, помимо прочего, имеет дополнительный топливный бак.

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Tank 500 «расширяет зону комфорта». Этот слоган, вероятно, лучше всего передает суть этого автомобиля. Премиальный рамный внедорожник с полным приводом и блокировками дифференциалов, сочетающий передовые технологии, комфорт в городе и на трассе, способный покорить сердца как ценителей классической внедорожной школы, так и сторонников современности и приключений. Где бы вы ни оказались, Tank 500 станет продолжением вашего дома, надежного, уютного, где все находится на своих местах, и потому с этим автомобилем можно в поездке чувствовать себя уверенно.

Модель имеет несколько комплектаций, приспособленных под разные сценарии использования. Но в основе внедорожника лежит фундаментальная «база». По документам, Tank 500 — это рамный пятидверный универсал. Что бы там ни говорили, но именно наличие рамы уже многие десятилетия считается гарантом надежности, проходимости и долговечности внедорожника.

Для модели внедорожника предусмотрено несколько силовых агрегатов. Это и экономичная, производительная гибридная установка, разработанная концерном Great Wall Motor специально для внедорожников Tank, и мощный 3-литровый бензиновый турбомотор V6. Трансмиссия на всех версиях Tank 500 — 9-ступенчатая автоматическая. Полный привод, где передние колеса подключает многодисковая муфта, имеет понижающую передачу и блокировку всех трех дифференциалов. А водитель может управлять работой трансмиссии с помощью системы выбора режимов движения, в которой предусмотрен персональный режим «Эксперт».

И в городе, и за его пределами владелец оценит адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, а также камеру кругового обзора с функцией «прозрачного капота», проекционный дисплей и возможность отдавать команды автомобилю голосом. Отдельными функциями автомобиля можно управлять удаленно с помощью смартфона через фирменное приложение концерна GWM. Это далеко не весь список, так как каждая из комплектаций Tank 500 имеет свои особенности.

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Весной нынешнего года концерн Great Wall Motor отметил важное событие — продажи в России модели Tank 500 превысили 25 тыс. автомобилей. Премиальный рамный внедорожник сформировал на нашем рынке устойчивую аудиторию среди автовладельцев, которые ценят высокий уровень комфорта, статус автомобиля, его внедорожные возможности и, конечно же, удобство эксплуатации в условиях мегаполиса. И в первую очередь это касается гибридных версий модели, которых в линейке две. Ведь именно в условиях движения на малых скоростях с частыми остановками гибридная силовая установка дарит ряд преимуществ, таких как снижение расхода топлива и необходимости часто заезжать на заправку.

Силовая установка Tank 500 «Сити Премиум» состоит из 2-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 245 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссии с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. То есть суммарно это дает те же 299 л.с., что развивает версия с двигателем V6, но средний расход на 100 км пути при этом на целых 3 л. меньше в смешанном цикле. Еще одной особенностью Tank 500 «Сити Премиум» является 7-местный салон. Сиденья третьего ряда складываются в ровный пол с помощью электропривода, и в салоне получается багажный отсек емкостью без малого 1,5 кубометра.

Вторая гибридная версия Tank 500 — это «Техно Премиум». Здесь 2-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель дают в сумме пиковую мощность в 394 л.с., и внедорожник стартует до «сотни» за 6,9 секунд. И что еще важно: гибрид тут подзаряжаемый, поддерживающий и быструю, и медленную подзарядку. Только на электротяге Tank 500 «Техно Премиум» способен проехать до 115 км. У этой гибридной комплектации есть дополнительная функция внешней раздачи электроэнергии до 3,3 кВт, что позволяет использовать автомобиль в качестве дополнительного источника питания.

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Ранее мы говорили про гибридные версии премиального внедорожника Tank 500, но, как свидетельствует статистика продаж, примерно 60% покупателей модели отдают свое предпочтение комплектации «Премиум», оснащенной 3-литровым бензиновым V6, развивающим 299 л.с. Настоящая классика жанра в сочетании с архитектурой полноценного рамного автомобиля с высоким внедорожным потенциалом, который подразумевает и интеллектуальный полный привод с понижающей передачей, блокировками всех дифференциалов и широким набором электронных ассистентов, и впечатляющая геометрическая проходимость.

Но столь большое число покупателей выбирают Tank 500 «Премиум» еще и потому, что, сохраняя возможность справляться с тяжелым бездорожьем, автомобиль комфортен и при эксплуатации в городе. Это не только просторный салон с премиальной отделкой, но и полная интеграция в современную цифровую экосистему. Внедорожник оснащен виртуальным голосовым ассистентом, который позволяет управлять ключевыми функциями автомобиля без использования кнопок или виджетов на дисплее. А с помощью телематических сервисов можно дистанционно запустить двигатель и сесть зимой в уже прогретый салон.

К слову, независимо от комплектации во всех Tank 500 предусмотрен зимний пакет с подогревом сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и зеркал заднего вида, а также дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

Наконец, версия Tank 500 «Оникс» технически отличается настройками двигателя: бензиновый 3-литровый V6 здесь отдает 354 л.с., а также дополнительным 53-литровым топливным баком. Суммарная емкость основного и дополнительного топливных баков составляет 133 л. Таким образом, данный объем обеспечивает внедорожнику запас хода на полном баке более 1000 км без дополнительной дозаправки.

Внешне комплектация отличается черными элементами — решетка радиатора, оригинальные 19-дюймовые колесные диски, накладки на бамперы, плюс затонированная оптика. Ярко-красные тормозные суппорты подчеркивают темные акценты, придавая и без того убедительно выглядящему внедорожнику еще более решительный вид.

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Рамный внедорожник с мощным мотором, интеллектуальным полным приводом, понижающей передачей, блокировками всех дифференциалов и, конечно же, просторным и комфортным салоном, вероятно, именно так выглядит идеальный автомобиль для дальних поездок. Можно ли сделать так, чтобы, обладая всеми вышеописанными достоинствами, автомобиль был в не меньшей степени удобен для поездок по мегаполису, где мы проводим времени больше, чем в путешествиях?

Ответ на этот вопрос нам дает бренд Tank и его премиальный внедорожник Tank 500. Сегодня марка предлагает четыре комплектации внедорожника, каждая из которых по-своему готова реализовать сценарии эксплуатации не только в дальних путешествиях и на бездорожье, но и в городе.

Tank 500 «Сити Премиум», оснащенный мощной, но при этом экономичной гибридной силовой установкой. В салоне семь мест, а подготовка под установку прицепа, которая, к слову, есть и у других версий, позволит перевозить дополнительный груз. Tank 500 «Техно Премиум» — гибрид подзаряжаемый, способный разгоняться за 6,9 секунд и только на электротяге проехать до 115 км. То есть, если ваши ежедневные пробеги укладываются в эту величину, то вы можете использовать внедорожник как электромобиль.

Tank 500 «Премиум», оснащенный мощным бензиновым V6, адресован поклонникам классики жанра. Наконец, версия Tank 500 «Оникс», помимо увеличенной отдачи двигателя и еще более убедительной внешности, подчеркнутой черными элементами в стайлинге, имеет дополнительный 53-литровый топливный бак. Владелец оценит это не только в дальней автономной поездке, но и в городе, где на заправку будет заезжать почти вдвое реже.

Все остальное, как говорится, поровну и на всех: отделка салона высококачественной кожей наппа, плавность хода, современная ассистирующая электроника, интегрированные цифровые сервисы с навигацией и персональной музыкальной волной, панорамная крыша с люком, трехзонный климат-контроль и, конечно же, подготовка к не всегда простым отечественным дорожным и погодным условиям. Кстати, снег по ступицы бывает и в мегаполисах, и потому внедорожные характеристики пригодятся не только в дальних поездках. Где бы вы ни оказались, Tank 500 расширяет границы вашего комфорта.

Дмитрий Гронский