Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сентябрь во Владивостоке — вполне себе бархатный сезон, под стать Сочи, южнее широты которого, кстати, он находится. В Приморье вообще много всего самого южного. Самый южный маяк России — маяк Гамова, самый южный остров страны — строго охраняемый остров Фуругельма, и там как раз субтропическая природа.

Пока кто-то исследует Владивостокскую крепость, где, согласно распространенной легенде, было запрятано золото Колчака, другой переедет на остров Русский по самому длинному вантовому мосту в мире и попросит остановиться, чтобы запечатлеть себя на фоне вида с купюры в 2 тыс. руб., а прочие отправятся к фортам Новосильцевской батареи и Поспелова. Ну а мы двинем на близлежащие острова.

Тем более буквально в 30 минутах реально меняется ландшафт, настроение, закаты-рассветы. Полуспящие нерпы и морские котики, которые, будто камни, лежат на воде. Нетронутая природа, тропы посреди тайги или скалы с заповедными бухтами и белоснежными пляжами. Сплошные контрасты. А еще единственное место в России, где в дикой природе живут тигры и леопарды.

Но в национальном парке «Земля леопарда» их вряд ли удастся встретить, слишком уж они скрытные. Зато животные в этом заповеднике, как шутят, имеют «двойное гражданство». Парк же расположен на российской и китайской территориях.

Приморская кухня в том числе с только что выловленными деликатесами — гребешки, устрицы, анадары или дальневосточные трепанги — отдельная история, которой даже стоит посвятить особую программу, так же, как и множеству легенд и исторических фактов, связанных с дальневосточным краем.

Полуостров Брюса называют иногда «филиалом Исландии в Приморье». Я не был в Исландии, но, судя по отзывам нашей дочери Анны Галлай, которая объездила всю Европу, да и нашу страну, и по ее фотографиям, обрывистые скалы, маяк Бюссе и мыс Парящей Черепахи — это куда более фантастические виды, чем на острове вулканов. А более всего дочери понравился полуостров Гамова с шикарными соснами. Вот это соединение с одной стороны субтропической, а с другой — северной флоры и фауны наиболее впечатляет в этом регионе.

Дмитрий Буткевич