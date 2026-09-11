В Перми запущена связь 5G

В Перми и еще 15 городах России запущены коммерческие сети связи пятого поколения, сообщает Минцифры РФ. По данным министерства, доступ к высокоскоростному мобильному интернету этого стандарта получат 10 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Перми сеть 5G запустил оператор T2. Запуск технологии пятого поколения до конца 2026 года может состояться еще в 50 городах.

«На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объёме и на бесплатной основе, что позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы», — говорится в сообщении Минцифры.