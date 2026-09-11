Сборная Самарской области завоевала три медали Спартакиады пенсионеров России

В Пензе прошла Спартакиада пенсионеров России, в которой участвовали команды «серебряных спортсменов» из субъектов РФ, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Сборная Самарской области завоевала три награды, сообщает министерство спорта Самарской области.

Второе место сборная получила в командном зачете по дартсу. Две бронзовые медали завоевали Софья Щепеткова в легкой атлетике и Татьяна Удалова в настольном теннисе.

В общем зачете сборная Самарской области заняла восьмое место. Победителем Спартакиады стала команда из Санкт-Петербурга, а призерами — сборные Сахалинской области и Татарстана.

Программа Спартакиады включала девять видов спорта и выполнение испытаний комплекса ГТО.

Руфия Кутляева