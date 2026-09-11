Минфин ФРГ оценил убытки в €50 млрд из-за отказа от российского газа

Германия потратила €50,4 млрд на преодоление энергетического кризиса, возникшего из-за прекращения поставок российского газа. Данные подсчитал Минфин ФРГ в ответ на запрос депутата Бундестага от «Зеленых» Робина Вагенера, передает Stern.de.

В отчете министерства перечислены 27 пунктов поддержки потребителей. Введенное в ноябре 2022 года ограничение цен на электроэнергию обошлось бюджету в €16,3 млрд, ограничение цен на газ — еще в €14,3 млрд, единовременная декабрьская экстренная помощь для компенсации расходов за газ — €8,5 млрд.

При этом в документе не указано снижение НДС для потребителей газа с 19% до 7%, на что федеральное правительство закладывало €3,3 млрд и еще около €3 млрд регионы и муниципалитеты. Опрошенные Bild экономисты оценивают реальные затраты намного выше, напоминая о дополнительных расходах на строительство СПГ-терминалов и затратах из-за высоких цен на энергоносители.

Прямые поставки российского газа в Германию были приостановлены в конце 2022 года. В 2023 году Минэкономики Германии заявляло, что на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление из бюджета потратили €31,2 млрд. На эти цели тогда закладывали €83,3 млрд.