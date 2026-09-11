В Казани 46-летнего директора ООО «Арсенал Элком» приговорили к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей. Он также должен возместить государству 65 млн руб. ущерба, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани директора фирмы приговорили к 4 годам за неуплату 65 млн рублей налогов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани директора фирмы приговорили к 4 годам за неуплату 65 млн рублей налогов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2018 по 2021 год мужчина внес в налоговые декларации и книги покупок ложные сведения о сделках с 15 организациями, избежав уплаты НДС.

Кроме того, директор организовал изготовление поддельных платежных распоряжений для придания видимости реальности сделок и вывода из оборота компании более 349 млн руб.

Согласно Rusprofile, ООО «Арсенал Элком» зарегистрировано в Казани в 2007 году и работает в сфере оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами.

Анна Кайдалова