МЭА снизило оценку предложения нефти на 1,3 млн б/с из-за атак в Персидском заливе
Мировое предложение нефти в 2026 году сократится на 5,7 млн баррелей в сутки и составят 100,7 млн баррелей в сутки. Такой прогноз привели аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в сентябрьском отчете о состоянии нефтяного рынка.
В прошлом месяце МЭА ожидало, что предложение нефти упадет до 102 млн б/с. Оценка ухудшена на 1,3 млн б/с. В первом квартале мировое предложение нефти оценено в 103,5 млн б/с, во втором — в 96,8 млн б/с, в третьем — в 100,9 млн б/с, в четвертом — в 101,7 млн б/с. По прогнозам МЭА, в 2027 году этот показатель достигнет 108,7 млн б/с. Такая оценка примерно на 300 тыс. б/с ниже, чем в прогнозе в прошлом месяце.
Нормализации поставок нефти препятствуют конфликт между США и Ираном, атаки в Персидском заливе и в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море. По прогнозам МЭА, поставки нефти полностью нормализуются только в 2027 году. На потреблении нефтепродуктов негативно сказываются потери нефтехимического сырья и поставок нефтепродуктов, а также рост цен на топливо оказывают давление на потребление.
Ключевое ограничение связано с Ормузским проливом: на него приходится около 20% мировых поставок нефти, а фактическая блокировка движения в марте 2026 года сокращала мировое предложение на 8 млн б/с. По состоянию на 8 сентября через пролив за сутки прошли только семь судов; рост трафика через Баб-эль-Мандеб до 29 грузовых судов за день не устраняет проблему, поскольку обходные маршруты не могут полностью заменить основной путь.
В 2025 году через Ормуз перевозилось 16,5 млн баррелей нефтяного конденсата в сутки. У отдельных экспортеров есть нефтепроводы к Красному морю или порту Фуджейра, но их возможности ограничены, а у некоторых стран, включая Катар, альтернативных маршрутов нет. Кроме того, страны Персидского залива сократили совокупную добычу на 10 млн б/с; возобновление работы месторождений после затяжного конфликта потребует дополнительного времени и усилий, поэтому снятия транспортных ограничений недостаточно для немедленного восстановления предложения.