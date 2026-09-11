МЭА снизило оценку предложения нефти на 1,3 млн б/с из-за атак в Персидском заливе

Мировое предложение нефти в 2026 году сократится на 5,7 млн баррелей в сутки и составят 100,7 млн баррелей в сутки. Такой прогноз привели аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в сентябрьском отчете о состоянии нефтяного рынка.

В прошлом месяце МЭА ожидало, что предложение нефти упадет до 102 млн б/с. Оценка ухудшена на 1,3 млн б/с. В первом квартале мировое предложение нефти оценено в 103,5 млн б/с, во втором — в 96,8 млн б/с, в третьем — в 100,9 млн б/с, в четвертом — в 101,7 млн б/с. По прогнозам МЭА, в 2027 году этот показатель достигнет 108,7 млн б/с. Такая оценка примерно на 300 тыс. б/с ниже, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Нормализации поставок нефти препятствуют конфликт между США и Ираном, атаки в Персидском заливе и в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море. По прогнозам МЭА, поставки нефти полностью нормализуются только в 2027 году. На потреблении нефтепродуктов негативно сказываются потери нефтехимического сырья и поставок нефтепродуктов, а также рост цен на топливо оказывают давление на потребление.