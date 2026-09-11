Специалисты не выявили отклонений в воздухе Березников после атаки беспилотников

После атаки вражеских беспилотников в Березниках приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей муниципалитета. «Специалисты ведут мониторинг воздуха. Отклонений от нормы не зафиксировано», — написал глава Березников Алексей Казаченко в соцсети.

На месте падения обломков сбитых БПЛА работают экстренные службы. «В отдельных пабликах стали появляться фото якобы разрушений и пожаров в городе. Это не соответствует действительности. Отмечу — за распространение фейков предусмотрена административная и уголовная ответственность», — заявил глава Березников.