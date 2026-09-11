Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида

В Мариинском Посаде проведут процессуальную проверку после сообщения о нападении безнадзорных собак на девочку-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида

В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В сентябре животные набросились на ребенка и пытались укусить его. Травм удалось избежать благодаря помощи очевидца.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.

Анна Кайдалова