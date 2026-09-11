В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида
В Мариинском Посаде проведут процессуальную проверку после сообщения о нападении безнадзорных собак на девочку-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
В Чувашии проведут проверку после нападения собак на ребенка-инвалида
Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ
В сентябре животные набросились на ребенка и пытались укусить его. Травм удалось избежать благодаря помощи очевидца.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.