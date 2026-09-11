АдГ потребовала проверить Мерца из-за обвинений в этнических чистках

Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге подала заявление в полицию на канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за его высказываний во время обсуждения бюджета парламента. Как сообщила партия на странице в X, поводом стали слова господина Мерца, в которых он связал использование АдГ термина «ремиграция» с идеями этнической чистки по цвету кожи и происхождению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (справа)

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Канцлер Германии Фридрих Мерц (справа)

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Парламентский секретарь АдГ Штефан Бранднер заявил, что канцлер «снова перешел границы» и назвал его высказывания «совершенно неприемлемыми». По его мнению, слова Мерца могут иметь уголовно-правовые последствия, поскольку фактически дискредитируют партию и каждого ее члена. Штефан Бранднер подчеркнул, что фракция действует строго в рамках конституции ФРГ.

В АдГ настаивают, что термин «ремиграция» подразумевает исключительно «законное возвращение» иностранцев, обязанных покинуть Германию. Партия утверждает, что в их понимании этот термин не связан с идеями массового и принудительного выдворения людей иностранного происхождения, как это часто трактуется среди правых экстремистов.

Именно различие в толковании понятия «ремиграция» стало причиной конфликта между канцлером и фракцией. Ранее АдГ уже подвергалась критике. В 2025 году ведомство по охране конституции ФРГ присвоило партии статус «правоэкстремистской» на время судебного разбирательства. Сопредседатели АдГ называли это решением ударом по демократическим институтам страны.