В Татарстане планируют ввести ежемесячные стипендии для студентов вузов, которые обучаются по целевым программам подготовки кадров для МЧС и подведомственных учреждений. Выплата будет приравнена к государственной академической стипендии, следует из постановления кабинета министров республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане студентам введут стипендии за работу в системе МЧС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане студентам введут стипендии за работу в системе МЧС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Получатели должны будут после окончания обучения отработать по специальности не менее трех лет. При нарушении условий договора студенту придется вернуть все полученные выплаты.

Размер стипендии будет зависеть от успеваемости: при оценке «удовлетворительно» выплата составит 75% от государственной академической стипендии, при «неудовлетворительно» — 50%.

Финансирование предусмотрено из бюджета МЧС по Татарстану.

Анна Кайдалова