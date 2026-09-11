В Татарстане студентам введут стипендии за работу в системе МЧС
В Татарстане планируют ввести ежемесячные стипендии для студентов вузов, которые обучаются по целевым программам подготовки кадров для МЧС и подведомственных учреждений. Выплата будет приравнена к государственной академической стипендии, следует из постановления кабинета министров республики.
В Татарстане студентам введут стипендии за работу в системе МЧС
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Получатели должны будут после окончания обучения отработать по специальности не менее трех лет. При нарушении условий договора студенту придется вернуть все полученные выплаты.
Размер стипендии будет зависеть от успеваемости: при оценке «удовлетворительно» выплата составит 75% от государственной академической стипендии, при «неудовлетворительно» — 50%.
Финансирование предусмотрено из бюджета МЧС по Татарстану.