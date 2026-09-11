В небе над Прикамьем сбили 36 беспилотников

В Пермском крае завершилось отражение вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Всего с начала действия режима беспилотной опасности было сбито 36 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«В результате атаки никто не пострадал, разрушений жилой и социальной инфраструктуры нет. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — сообщил глава Прикамья.

Беспилотная опасность была введена в регионе сегодня в 5:45. Днем стало известно, что целью атаки были два промышленных предприятия на севере края. В 14:30 режим беспилотной опасности и план «Ковер» были сняты.