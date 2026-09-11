В тренировке дистанционного голосования поучаствовали 9% заявившихся

В проходившей с 8 по 10 сентября общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие около 300 тыс. человек, или 9% от общего числа избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ. Об этом на вебинаре по итогам тренировки сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

По его словам, в общей сложности в ходе тренировки прошло 636 тестовых голосований на выборах разного уровня, что полностью воспроизводит картину выборов в Единый день голосования. Система отработала корректно, и сведений о том, что кто-то получил неполный комплект бюллетеней, нет. Господин Артамонов отметил, что проблемы могли возникнуть у людей, которые зарегистрировались на ДЭГ в последний день перед тренировкой и не успели попасть в списки избирателей — при заходе на портал для голосования они получали сообщение, что бюллетеня для них нет.

«Это штатная ситуация, не ошибка, а проверка штатной функциональности системы ДЭГ»,— подчеркнул председатель комиссии. Что касается уровня явки, то он в данном случае не является показательным, подчеркнул Олег Артамонов: тренировка — не обязательная форма участия в голосовании, здесь нет критерия достаточности. Господин Артамонов также отметил, что процент явки по регионам сильно различался: он зависит от уровня информационной политики и привычки людей к таким процедурам. Самой высокой оказалась явка в Карелии (13%), самой низкой — в Горном Алтае и Алтайском крае (по 3%).

Анастасия Корня