Bloomberg: в топ-10 богатейших людей мира остались только американцы
В рейтинге богатейших людей в мире Bloomberg Billionaires Index по версии на 11 сентября остались только американцы, связанные с технологической отраслью. 9 из 10 человек в топе агентство отнесло к категории «технологии». Только один — основатель инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — отнесен к категории «многоотраслевой бизнес», однако значительная часть его состояния связана с инвестициями в хайтек-компании.
Американским топ-10 стал после того, как из него выпал французский миллиардер и глава холдинга брендов класса люкс LVMH Бернар Арно. Его состояние снизилось на $1,7 млрд, до $143 млрд, так что теперь он занимает 11-ю строчку. С начала года состояние господина Арно сократилось почти на $65 млрд.
Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Илон Маск — его состояние оценивается в $919 млрд, с начала года оно увеличилось на $299 млрд. Занимающие вторую и третью строчки сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос ($274 млрд) также довольно существенно нарастили свои состояния за этот год — на $17 млрд и $20,4 млрд соответственно.
Позиции в Bloomberg Billionaires Index меняются вслед за стоимостью акций компаний, в которых владельцы состояний имеют доли: индекс рассчитывают именно на основе биржевых оценок этих долей. Поэтому падение курса таких активов уменьшает расчетное состояние и может опустить участника ниже конкурентов, даже если структура его владения не изменилась.
Механизм виден на примере ноября 2020 года: состояние Илона Маска тогда в основном выросло из-за увеличения капитализации Tesla — с января по ноябрь 2020 года она увеличилась с менее чем $100 млрд примерно до $500 млрд. Это показывает, почему динамика биржевой оценки компаний способна быстро менять расстановку мест в рейтинге.