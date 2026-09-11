Bloomberg: в топ-10 богатейших людей мира остались только американцы

В рейтинге богатейших людей в мире Bloomberg Billionaires Index по версии на 11 сентября остались только американцы, связанные с технологической отраслью. 9 из 10 человек в топе агентство отнесло к категории «технологии». Только один — основатель инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — отнесен к категории «многоотраслевой бизнес», однако значительная часть его состояния связана с инвестициями в хайтек-компании.

Американским топ-10 стал после того, как из него выпал французский миллиардер и глава холдинга брендов класса люкс LVMH Бернар Арно. Его состояние снизилось на $1,7 млрд, до $143 млрд, так что теперь он занимает 11-ю строчку. С начала года состояние господина Арно сократилось почти на $65 млрд.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Илон Маск — его состояние оценивается в $919 млрд, с начала года оно увеличилось на $299 млрд. Занимающие вторую и третью строчки сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос ($274 млрд) также довольно существенно нарастили свои состояния за этот год — на $17 млрд и $20,4 млрд соответственно.

Яна Рождественская