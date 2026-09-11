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Нижегородские власти подготовят предложения о развитии речной инфраструктуры

Нижегородские власти проработают вопросы развития речной причальной инфраструктуры, берегоукрепления, заправок и сервиса по итогам совещания правительства РФ о развитии туризма. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соответствующее поручение также дано Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою, руководству Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областей. Предложения должны быть представлены до 2 ноября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении.

Владимир Зубарев