Нижегородские власти подготовят предложения о развитии речной инфраструктуры

Нижегородские власти проработают вопросы развития речной причальной инфраструктуры, берегоукрепления, заправок и сервиса по итогам совещания правительства РФ о развитии туризма. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соответствующее поручение также дано Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою, руководству Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областей. Предложения должны быть представлены до 2 ноября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении.

Владимир Зубарев