Возобновленная линия на «Метеорах-2020» между Казанью и Набережными Челнами показала заполняемость 89%. С момента запуска маршрута перевезено 9,3 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заполняемость «Метеоров» по маршруту Казань — Челны составила 89%

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Заполняемость «Метеоров» по маршруту Казань — Челны составила 89%

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на направлениях Казань — Чистополь, Казань — Камское Устье и Набережные Челны — Елабуга.

В следующем году маршрут сохранят. Также планируется добавить остановки и продлить линию до Менделеевска.

Анна Кайдалова