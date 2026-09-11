В Альпах пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

В швейцарских Альпах автобус с туристами из Нидерландов врезался в ограждение и перевернулся, сообщил ВВС со ссылкой на полицию. Пять человек погибли, около 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Авария произошла поздно вечером 10 сентября между деревнями Суш и Цернец. На место происшествия прибыли группа спасателей, семь вертолетов и 13 карет скорой помощи. По данным Associated Press, всего в автобусе было 45 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии. Большинство пассажиров — граждане Нидерландов.

Сегодня автобус эвакуировали с места аварии, движение по дороге полностью восстановлено. ДТП расследуют полиция и прокуратура. Точное количество жертв и пострадавших устанавливается.