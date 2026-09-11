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В Татарстане построят мультирежимное учреждение для осужденных

В Татарстане в 2027–2030 годах построят мультирежимное учреждение уголовно-исполнительной системы на 3 тыс. мест. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

В Татарстане построят мультирежимное учреждение для осужденных

В Татарстане построят мультирежимное учреждение для осужденных

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Татарстане построят мультирежимное учреждение для осужденных

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В состав комплекса войдут исправительные колонии разных режимов и следственные изоляторы. Также предусмотрены производственные мощности, единая служба закупок, медицинские и образовательные услуги.

По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, строительство позволит сократить число действующих учреждений, расходы на их содержание и перемещения осужденных.

Анна Кайдалова