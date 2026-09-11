Купеческий быт, песни у костра и лекции о «Запасной столице»: как рестораны Milimon Team отпразднуют День города

В честь 440-летия Самары рестораны ассоциации подготовили масштабную культурную программу, которая растянется на целые выходные. Рассказываем, как провести эти праздничные дни, перемещаясь между выставками, гастрономическими дегустациями и лекциями.



Субботняя программа 12 сентября начнется днем: в 13:00 гостей ждут в ресторане «Пряный Барашек», где до самого вечера (до 17:00) развернется дегустация локальных сыров от местной сыроварни.

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Ближе к вечеру эстафету перехватят музыкальные и поэтические проекты. В 19:30 в ресторане «Ливингстон» начнется поэтический перформанс «С любовью» от творческого объединения «Хулиганы» — стихи классиков и современников здесь будут читать под живой аккомпанемент с участием актера театра «Грань» Василия Радченко.

В 20:00 празднование продолжится сразу на нескольких площадках. В ресторане «Заволга» стартует иммерсивный вечер «Песни у костра», где известные самарские музыканты Дмитрий Дмитриев и Максим Титков исполнят под гитару хиты русского рока и авторской песни. В этот же час в «Пряном Барашке» начнется концерт группы «Аллея Торнадо», а в ресторане «Ваще огонь» зазвучит специальная музыкальная программа.

Любителей современной электронной музыки в субботний вечер ждут в кафе Robbi — там за пульт встанет DJ POVAR с праздничным осенним сетом, вдохновленным волжской душой.

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Главный праздничный день, 13 сентября, начнется с погружения в историю города. В 13:00 на летней веранде «Белотурки» (ул. Куйбышева) военно-исторический клуб «Легенда» откроет интерактивную площадку. В течение четырех часов, до 17:00, гости смогут изучать тонкости кухонного быта купеческой Самары.

Чуть позже, в 15:00, праздничный марафон подхватит вторая «Белотурка» (ул. Молодогвардейская) — здесь актеры театра «Мастерская» представят театрализованную летопись Самары как хлебной столицы рубежа XIX–XX веков. Программа продлится до 16:30.

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Завершится праздничный уикенд вечерними событиями. В 19:00 в кафе «Бенджамин» начнется историческая лекция доктора наук Сергея Буранка о жизни американских журналистов в военном Куйбышеве. Одновременно с этим в ресторане «Чиполучо» (ул. Молодогвардейская) начнется музыкальный сюрприз от группы «Баян+» с волжскими народными песнями под живой аккомпанемент — программа продлится до 21:00. К слову, в течение всего воскресенья во всей сети «Чиполучо» маленьких гостей будут бесплатно угощать праздничным мороженым.

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Напомним, что весь сентябрь в ресторанах Beerократия и «Гриль & Пудра» также работают художественные и исторические выставки, а вход на все праздничные мероприятия выходных абсолютно свободный.