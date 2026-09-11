Голоса уходят с молотка

В преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп рассыпался в обещаниях. На фоне рекордных антирейтингов глава Белого дома посулил избирателям деньги за голоса — больше, чем демпартия в 2021-м за победу в Сенате, но скромнее «премий» Илона Маска на выборах в Верховный суд штата Висконсин. “Ъ FM” спросил у американцев, что они об этом думают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

10 сентября Дональд Трамп выступил в Техасе на первом в истории Национальном съезде партии в преддверии промежуточных выборов. Почти за два часа он успел защитить войну с Ираном, пригрозил «коммунизмом» в случае победы демократов и — внезапно — посулил каждому взрослому американцу (а это примерно 240 млн человек) по $5 тыс., если республиканцы удержат Конгресс.

Слово «взятка» на сленге Трампа превратилось в «дивиденды». А сами выборы теперь буквально превратились в референдум. Глава Белого дома открыто призвал избирателей «притвориться», что в бюллетене указано его собственное имя. Впрочем, жительница Вашингтона Светлана Шахнович идею считает остроумной:

«Он давно так хорошо не выступал. Это, конечно, много денег, но меньше, чем тратится на избирательные кампании и бессмысленные программы. Я сомневаюсь, что мы сможем победить. Звучит, будто он только что придумал, но на самом деле все посчитано. Боюсь, что никто не узнает об этом — левая печать не будет говорить. Но если люди узнают, это может сработать. Сейчас ставка больше чем жизнь, и это стоит любых денег. У него есть мужество, он не боится, ему уже все равно, он войдет в историю».

Демократы обещания Трампа сразу окрестили «пустыми». А юристы засомневались в законности такого щедрого посула. Федеральное законодательство США прямо запрещает выплаты, которые влияют на голосование. Впрочем, слова президента можно расценить и как предвыборное обещание — а это само по себе законно, парируют некоторые эксперты. Но жительница Майами Агриппина Саддел в успех предприятия не верит:

«Проблема в том, что большая часть аудитории, которая его поддерживает, — не очень образованные люди, и они увидят это как его желание поддержать людей. Тот факт, что это нереально, мало кого волнует. Кто-то пойдет голосовать, чтобы получить стипендии, но это идиотизм. Он пытается отвлечь внимание от всего, что происходит. Будем надеяться, что демократия выдержит, и мы выберем другого президента в 2028 году».

Американским парам «дивиденды Трампа» покроют чуть больше 4 месяцев средних расходов на жилье, около 8 месяцев — на транспорт и 18 — на здравоохранение, подсчитали СМИ. Госбюджету этот «пир» обойдется более чем в триллион долларов при рекордном госдолге в 40 триллионов. Сложные времена требуют отчаянных мер, резюмирует американист Ян Веселов:

«На съезде партии, который обычно не проводится в период промежуточных выборов, Трамп пытается привлечь внимание к себе. Электорально это не самый лучший шаг, учитывая крайнюю непопулярность. Многим американцам хотелось бы, чтобы Трампа было меньше в их жизни и в избирательной кампании.

Он пытается помочь своей партии, что выглядит мудро, особенно в Палате представителей. На подобные выплаты потребуется согласие Конгресса. Демократы эти меры поддерживать не будут, и среди республиканцев много законодателей, обеспокоенных госдолгом, которые не станут поддерживать раздачу денег».

В отличие от Трампа, он в последнее время все активнее сорит деньгами. Ранее на этой неделе он подарил трем молодым помощницам по 45 тыс. наличными. А Белый дом дополнительно анонсировал американцам скорые «компенсации» якобы за переплату по Obamacare. Когда говорит золото, всякая речь пуста, — гласит средневековая пословица. Дональд Трамп и здесь внес свои коррективы.

Екатерина Вихарева