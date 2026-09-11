У Москвы повысилась температура

Резкие перепады температур, растущее количество осадков и несколько смерчей в год — все это последствия многолетнего потепления в Москве. Столица нагревается быстрее, чем ожидали ученые. Это грозит волнами экстремальной жары и шквалистым ветром. Как эти климатические изменения влияют на сам город? И ждать ли худшего?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

О глобальном потеплении ученые говорят уже больше века, но в последние годы его последствия для москвичей стали особенно заметны. В столице среднегодовая температура уже приближается к новой климатической норме — +8,5 градусов. Это сразу на два градуса выше долгосрочного прогноза, составленного 12 лет назад, рассказали в городском департаменте природопользования.

Подобный сдвиг критичен. Главная аномалия сегодня — резкие температурные скачки, например, когда за короткое время погода меняется от 0 до +25 градусов. Так, сегодня дневная температура опустится сразу почти на 9 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

«Под влиянием теплого сектора циклона в Москве похолодает, температура опустится в лучшем случае до +16…+18 градусов. В выходные управление погодой себе вернет антициклон скандинавского происхождения, наполненный прохладными воздушными массами. В субботу и воскресенье в регионе переменная облачность, без осадков, а дневная температура будет в пределах +17…+19 градусов, что близко к норме начала второй декады сентября».

По оценкам ученых РАН, в столичном регионе за год может возникать до семи смерчей. При этом и сами порывы ветра становятся сильнее и чаще. В городах это приводит к падению деревьев, повреждению машин и зданий, а также к обрывам линий электропередач. Кроме того, в Москве и области ежегодно фиксируют около 30 случаев града. Повышение температур приводит к цветению водоемов. А это, в свою очередь, создает проблемы с водоснабжением, подчеркнул партнер компании Kept, кандидат биологических наук Владимир Лукин:

«Увеличивается количество неблагоприятных климатических явлений. Это волны жары и, наоборот, заморозки, интенсивные осадки, штормы, смерчи и прочее.

При всей защищенности городского населения оно достаточно уязвимо, как и бизнес, для климатических изменений. В частности, в городе достаточно высокое энергопотребление, что означает зависимость от энергосистемы. Второе — система водоснабжения, которая основана на поверхностных источниках: Волжском и Москворецком. При значительных климатических изменениях экосистема может не обеспечивать качество воды».

Участились и зимние аномалии. Например, в прошлом сезоне средняя температура превысила норму примерно на три градуса. Из-за изменений климата вырастет спрос на затененные зоны и на качественную уборку последствий непогоды, считает урбанист Артем Пирожников:

«Растет потребность в тени для охлаждения окружающего пространства. Это скорее актуально для летнего периода, но имеет место и как поздней весной, так и осенью. Потепление несет за собой рост осадков, стоит ожидать осенью локальных подтоплений во дворах, учитывая, что городские ливневые канализации чаще всего не справляются с нагрузкой.

Основное воздействие будет ощущаться зимой. Жители Москвы должны помнить рекордные снегопады в январе 2026 года, которые продолжались 11 дней.

Были сложности с работой транспорта, уборкой снега, чисткой тротуаров, рекордной стоимостью доставки. Этого стоит ожидать и в будущем».

На рост температуры влияет и сама городская среда. Воздух в мегаполисе всегда горячее из-за обилия твердых поверхностей и транспорта, которые отражают тепловое излучение, говорят эксперты.

Анжела Гаплевская, Ангелина Зотина