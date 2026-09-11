МЭА сравнило падение спроса на нефть с шестью крупнейшими за 60 лет кризисами

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году. По данным организации, показатель снизится на 2,5 млн баррелей в сутки — до 102,45 млн б/c. Такой прогноз по снижению на 940 тыс. баррелей больше, чем показатель в отчете за прошлый месяц. Об этом МЭА сообщило в докладе о состоянии нефтяного рынка.

«Снижение спроса на нефть в 2026 году, похоже, будет сопоставимо по масштабам с четырьмя крупнейшими потрясениями за последние 60 лет»,— отмечается в отчете. МЭА упомянуло кризис 1970-х годов, вызванный нефтяным эмбарго арабских стран в 1973 году и иранской революцией в 1979 году. К снижению спроса на нефть также приводили пандемия COVID-19 и финансовый кризис 2007-2008 годов.

По данным агентства, на показатель спроса негативно влияет конфликт США и Ирана, из-за которого перспектива восстановления поставок нефти откладывается на следующий год. Больше всего потерь будет в сегменте дистиллятов и нефтехимического сырья, особенно в Азии, прогнозирует МЭА. Спрос на нефть, по оценкам агентства, восстановится только в 2027 году. Рост спроса увеличится до 105 млн б/с, что лишь частично компенсирует потери 2026 года.