Duo разделил мнения

Хвастовство или «концептуальная мощная машина»? Опрошенные “Ъ FM” медийные личности оценили первый складной iPhone. В России на предзаказах за Duo просят от 245 тыс. до почти 500 тыс. руб. в зависимости от продавца и объема памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Встречать каждую новую модель iPhone уже давно принято не хлебом-солью, а мемами. Сначала обсуждали выпирающую камеру в «шестерке», потом «челку» в десятке. Последние несколько лет шутили над застоем в дизайне — мол, Apple просто переставляет камеры.

Теперь смартфон наконец изменили радикально, но поводы для шуток все равно нашлись. Досталось даже руке с промоматериалов. Пользователи решили, что для Duo нужно по четыре фаланги на каждом пальце вместо трех. Да и сам складной формат далеко не всем кажется шагом вперед, отмечает адвокат, художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Барщевский:

«У меня был iPhone, но сейчас я перешел на Samsung и остался доволен. Когда я вижу в руках у серьезного человека последний iPhone, мое отношение к нему становится подозрительным.

Тот, который гоняется за последней моделью телефона, мне кажется несерьезным.

У меня были раскладушки, но они ломались намного быстрее обычных телефонов».

Сама раскладушка за сутки в мемах успела побывать и подносом, и разделочной доской, и еще десятком вещей, но только не смартфоном. Не меньше самого Duo обсуждают и ажиотаж вокруг него. Анастасия Волочкова считает, что погоня за последними моделями давно превратилась в «понты для приезжих»:

«Я не слежу за новыми iPhone, меня устраивает мой 17-й. Для меня непонятен бум вокруг новой модели. Мы живем в такое время, когда для молодых девушек статус — это сумочка Birkin и новый iPhone.

Мне кажется, статус — это когда Майя Плисецкая являла собой личность и без сумочек, и без айфонов. Вот это масштаб личности, вот это статус».

Однако у раскладушки есть и вполне практический смысл. В раскрытом виде Duo превращается в экран диагональю 7,6 дюйма. На нем можно одновременно запустить два приложения, поставить смартфон перед собой как мини-ноутбук или смотреть видео на одной части дисплея и работать на другой. Продюсер Иосиф Пригожин в этом видит главный смысл новинки и уже собирается ее покупать:

«У меня был первый, второй, третий, семнадцатый — все, которые есть. Это очень удобный формат.

Валерия, например, пользуется Samsung. А я пользуюсь Apple, потому что это концептуальная, мощная, интересная машина, которая заменяет все.

Двойной смартфон я хочу себе, потому что он удобен и в руках, и для чтения, и для просмотра — дает возможность избавиться от iPad или других гаджетов. Я стараюсь обновлять технику и пользуюсь всеми современными технологиями».

В мировую продажу iPhone Duo поступит 23 октября. В России ретейлеры рассчитывают начать поставки в начале ноября 2026-го. Впрочем, главное преимущество двух экранов интернет уже нашел: на одной половине можно листать рилсы, а на другой проверять остаток на карте.

Андрей Дубков, Александр Мезенцев